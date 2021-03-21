На Сахалине спасли рыбаков, оказавшихся отрезанными от берега из-за трещины во льду

ТАСС, 21 марта. Спасатели на Сахалине в воскресенье доставили на берег рыбаков-любителей, которые оказались отрезанными от берега из-за образования трещины во льду, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По состоянию на 19:50 (11:50 мск) спасателями доставлено на берег 13 рыбаков-любителей. Силами инспекторского участка ГИМС Александровск-Сахалинского района проведена разведка ледового поля, [других] рыбаков на льду не обнаружено", - говорится в сообщении.

Информация о том, что в черте города Александровск-Сахалинский в море на расстоянии 20 м от берега на ледовом поле образовалась трещина, за которой находятся рыбаки-любители, и они не могут самостоятельно выбраться на сушу, поступила оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области вечером в воскресенье. На помощь выехали группа инспекторов районного ГИМС, представитель местной администрации и бригада скорой помощи.