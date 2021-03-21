Гинцбург: защитные антитела не вырабатываются у минимум 20% переболевших COVID-19

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Не менее 20% граждан, переболевших COVID-19, не вырабатывают защитные антитела к коронавирусу. Об этом сообщил в воскресенье директор центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину "Спутник V", Александр Гинцбург в интервью программе "Вести недели" на телеканале " Россия-1 ".

"Среди переболевших [COVID-19] - это хорошие экспериментальные данные, не менее 20% не вырабатывают защитных антител", - сказал он.

Гинцбург порекомендовал такой категории населения привиться от коронавируса для гарантированной выработки антител.

Говоря о работе вакцин, созданных по такому же принципу доставки генетического материала в клетки, что и "Спутник V", Гинцбург отметил, что оснований говорить о том, что они будут неэффективны против новых штаммов коронавируса, нет.

Ранее Гинцбург заявил, что порядка 20% переболевших COVID-19 граждан не вырабатывают достаточное количество защитных антител к вирусу.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 122,9 млн человек, более 2,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 456 869 случаев заражения, выздоровели 4 069 395 человек, умерли 95 030. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.