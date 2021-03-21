В России замедлились темпы распространения коронавируса

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Распространение коронавируса в России продолжает замедляться - на этой неделе в стране выявили на 2,3% меньше заразившихся, чем на прошлой, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

ТАСС собрал ключевую статистику эпидемии за последние семь дней.

Распространение

Число подтвержденных случаев заражения в стране за неделю возросло на 66 261 против 67 832 за предыдущие семь дней. В общей сложности с начала пандемии, по информации штаба, заразились 4 456 869 человек, или чуть более 3% населения России.

При этом с 15 по 21 марта в стране ни разу не выявляли больше 10 000 инфицированных в сутки, а в среду, 17 марта, число новых случаев впервые с начала октября прошлого года оказалось меньше 9 000.

Показатель заболеваемости в пересчете на численность населения на этой неделе опустился ниже 6,5 случая в день на 100 000 жителей, свидетельствуют подсчеты ТАСС. Это минимум с 5 октября 2020 года.

Коэффициент распространения коронавируса в стране держится близко к единице. Если в прошлое воскресенье он составлял 0,99, то в это - 1,01.

Выздоровевшие

Количество выздоровевших после заражения коронавирусом в России в последние недели стабильно превышает число заболевших. С 15 по 21 марта, по данным штаба, вылечились 74 266 человек (против 83 205 с 8 по 14 марта).

Доля уже выздоровевших продолжает медленно расти: за неделю она выросла с 91% до 91,3%.

Параллельно сокращается число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент. За семь дней оно снизилось на 10 945, до 292 444 - минимального уровня с 16 октября прошлого года.

Умершие

С 15 по 21 марта штаб зарегистрировал в России 2 940 смертей из-за коронавируса - ненамного меньше, чем неделей ранее, когда стало известно о 2 996 летальных исходах.

В общей сложности с начала пандемии, по его данным, в стране умерли 95 030 заболевших, а условная летальность новой инфекции достигла 2,13%. Это близко к среднему показателю по миру, который на этой неделе составил 2,2%.

При этом следует иметь в виду, что данные штаба являются неполными: он учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.

Основные очаги

Главными очагами эпидемии в России остаются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье, на которые на этой неделе пришлось в общей сложности 32,5% новых случаев заражения в стране.

Ситуация в этих регионах развивается по-разному: если в Санкт-Петербурге заболеваемость продолжает снижаться, то в Москве и Московской области число заболевших превысило показатели прошлой недели.

Так, в Москве, по данным штаба, выявили 11 069 инфицированных против 9 999 за предыдущие семь дней, а в Подмосковье - 4 069 против 3 608. В Петербурге подтвердили 6 654 случая заражения - почти на 4% меньше, чем неделей ранее, а в последние два дня в городе выявляют меньше 900 заразившихся в сутки.

В остальной России

Число выявляемых случаев заражения в России в целом продолжает снижаться. На этой неделе оно превысило показатели предыдущей только в двух из восьми федеральных округов - Центральном (на 2,9%) и Северо-Кавказском (на 2,8%).

При этом на Дальнем Востоке оно сократилось сразу на 13,3%, в Южном федеральном округе - на 7,4%, в Приволжье - на 6%. Меньшим оказалось снижение на Урале (4,7%), в Северо-Западном федеральном округе (4,1%) и в Сибири (на 3%).