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Песков сообщил, что Путин и Шойгу катаются на вездеходе и гуляют в сибирской тайге

По словам представителя Кремля, в ближайшее время пресс-служба президента распространит видеокадры и фотографии из этой поездки
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу проводят эти выходные в одном из регионов Сибири, где катаются на вездеходе и совершают пешие прогулки в тайге, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проводит выходные в Сибирском федеральном округе", - сказал Песков, отметив, что в ближайшее время пресс-служба президента распространит видеокадры и фотографии из этой поездки.

По словам пресс-секретаря президента, Путин вместе с Шойгу катаются на вездеходе, а также совершают пешие прогулки в тайге.

Министр обороны также показал президенту свою мастерскую, где он занимается изготовлением поделок из древесины.

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Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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