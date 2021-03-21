В Белгородской области приостановили работу шахты после пожара

ТАСС, 21 марта. Работа рудника в поселке Яковлево Белгородской области, где утром в воскресенье произошло возгорание транспортировочной ленты проходческого комбайна, приостановлена. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные Яковлевского горно-обогатительного комбината.

"Работа рудника временно приостановлена. Причины возгорания устанавливаются", - говорится в сообщении на сайте правительства.

В пресс-службе отметили, что возгорание на проходческом комбайне произошло в шахте рудника глубиной 378 м.

Ситуация находится под личным контролем врио губернатора области Вячеслава Гладкова. Уточняется, что представители районной администрации прибыли на место происшествия сразу же после сообщения, контролируют ситуацию и в департаменте здравоохранения региона. "В настоящий момент за медицинской помощью никто не обращался, держим ситуацию под контролем", - приводит пресс-служба слова начальника департамента здравоохранения региона Андрея Иконникова.

Утром в воскресенье в шахте рудника в поселке Яковлево Белгородской области, который принадлежит Яковлевскому горно-обогатительному комбинату, загорелась транспортировочная лента проходческого комбайна. В целях обеспечения безопасности из шахты были эвакуировали 277 человек, пострадавших нет.