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Опубликованы видеокадры отдыха Путина и Шойгу в тайге

Президент посетил мастерскую, где глава Минобороны показал ему свои поделки из дерева
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент России Владимир Путин Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент России Владимир Путин
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин за рулем гусеничного вездехода в компании главы Минобороны РФ Сергея Шойгу осмотрел красоты заснеженной тайги в Сибири. Эти и другие кадры с отдыха главы государства были в воскресенье показаны в эфире телеканала "Россия-24".

Помимо поездок на вездеходе цвета хаки, Путин со своим спутником совершили также пешие прогулки, осматривая окрестности и животных этой местности. Президент и министр были в теплой зимней одежде, но, несмотря на минусовую температуру в Сибири в это время года, на видеокадрах они без головных уборов.

Путин также посетил мастерскую, где глава Минобороны показал президенту РФ свои поделки из дерева.

Путин не первый раз проводит отдых на природе в Сибири. В предыдущий раз глава государства также в компании Шойгу выезжал на природу в одном из сибирских регионов в октябре 2019 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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