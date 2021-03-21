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В Дагестане организовали подвоз воды для оставшихся без водоснабжения жителей Избербаша

Ранее сообщалось, что свыше 60 тыс. горожан остались без воды из-за загрязнения канала

МАХАЧКАЛА, 21 марта./ТАСС/. Власти Избербаша организовали подвоз питьевой воды для жителей города, оставшихся без водоснабжения из-за попадания в канал грязной талой воды. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в администрации Избербаша.

В субботу сообщалось, что более 60 тыс. человек остались без воды в Дагестане из-за загрязнения канала.

"До улучшения ситуации в Избербаше будет осуществляться подвоз воды во все районы города с использованием 20 единиц специального автотранспорта", - сказал собеседник агентства.

Прокуратурой республики организована проверка в связи с отключением водоснабжения. "По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация с обеспечением населения водой находится на контроле руководства прокуратуры республики", - сообщили журналистам в региональной прокуратуре.

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