Любовь Соболь посетила православный храм, несмотря на домашний арест

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Сотрудница Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом) Любовь Соболь, которая находится под домашним арестом, посетила православный храм в ее районе, несмотря на запрет в рамках меры пресечения. Об этом журналистам рассказал ее адвокат Владимир Воронин.

"По случаю первого воскресенья Великого Поста Любовь Соболь посетила службу в церкви Троицы Живоначальной в Старых Черемушках, которая расположена рядом с ее домом", - сказал адвокат. Он уточнил, что полтора месяца назад его подзащитная подавала ходатайство по этому поводу, но следователь ей отказал.

"После воскресной службы она вернулась домой. У подъезда ее уже ждал сотрудник УФСИН по Москве для взятия объяснений. Соболь их дала, после чего сотрудник уехал", - отметил Воронин. По его словам, следователь может обратиться в суд с ходатайством об изменении ей меры пресечения.

Ранее суд поместил под домашний арест в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве Олега Навального, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза "Альянс врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасию Васильеву, координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, а также Любовь Соболь и некоторых других активистов ФБК. Позже Васильевой смягчили меру пресечения на запрет определенных действий. По делу назначена лингвистическая экспертиза.