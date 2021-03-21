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Любовь Соболь посетила православный храм, несмотря на домашний арест

Адвокат Владимир Воронин уточнил, что полтора месяца назад его подзащитная подавала ходатайство по этому поводу, но следователь ей отказал
Любовь Соболь Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Любовь Соболь
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Сотрудница Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом) Любовь Соболь, которая находится под домашним арестом, посетила православный храм в ее районе, несмотря на запрет в рамках меры пресечения. Об этом журналистам рассказал ее адвокат Владимир Воронин.

"По случаю первого воскресенья Великого Поста Любовь Соболь посетила службу в церкви Троицы Живоначальной в Старых Черемушках, которая расположена рядом с ее домом", - сказал адвокат. Он уточнил, что полтора месяца назад его подзащитная подавала ходатайство по этому поводу, но следователь ей отказал.

"После воскресной службы она вернулась домой. У подъезда ее уже ждал сотрудник УФСИН по Москве для взятия объяснений. Соболь их дала, после чего сотрудник уехал", - отметил Воронин. По его словам, следователь может обратиться в суд с ходатайством об изменении ей меры пресечения.

Ранее суд поместил под домашний арест в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве Олега Навального, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза "Альянс врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасию Васильеву, координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, а также Любовь Соболь и некоторых других активистов ФБК. Позже Васильевой смягчили меру пресечения на запрет определенных действий. По делу назначена лингвистическая экспертиза.

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