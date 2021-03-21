Больницы Пензы в 2020 году заключили контракты с ГК "Биотэк" на сумму около 700 млн рублей

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Учреждения системы здравоохранения Пензенской области с января по сентябрь 2020 года включительно заключили контракты с группой компаний "Биотэк" и ОАО "Фармация" (входит в группу) на общую сумму около 700 млн рублей, следует из данных опубликованных на сайте госзакупок.

Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 млн рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк". По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Шпигель задержан вместе с Белозерцевым.

По данным сайта госзакупок, ООО "Биотэк" с января по сентябрь 2020 года выиграло несколько контрактов на поставку препаратов в областной онкодиспансер, а также в областной центр общественного здоровья. Сумма контрактов составила около 70 млн рублей. Контрактов с ОАО "Фармация" с января по сентябрь 2020 года заключено более 250 на сумму около 700 млн рублей. Контракты заключались на поставку лекарственных препаратов в больницы различной направленности, в том числе клинические и участковые, областной онкодиспансер, поликлиники.

Так, например, среди крупных контрактов - поставка препаратов на 124 млн рублей в Пензенскую областную детскую клиническую больницу, а также в Пензенскую областную клиническую больницу имени Бурденко на 40 млн рублей и медоборудования в различные больницы на 69 млн рублей.

Как сообщил ТАСС руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Пензенской области Георгий Камнев, группа компаний "Биотэк" была основным поставщиком медикаментов для учреждений сферы здравоохранения региона. "Она была очень крупным поставщиком, я бы даже сказал основным. Так сложилось давно, еще при прошлом губернаторе, что именно эта группа компаний является основными поставщиками медикаментов в области", - сказал собеседник.

Белозерцев возглавляет Пензенскую область с 2015 года. В сентябре 2020 года он победил на выборах губернатора региона, набрав более 78% голосов, на выборы он был выдвинут "Единой Россией".