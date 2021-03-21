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Часто ли переболевшие не вырабатывают антитела?
Часто ли переболевшие не вырабатывают антитела?
Часто ли переболевшие не вырабатывают антитела?
Часто ли переболевшие не вырабатывают антитела?
Часто ли переболевшие не вырабатывают антитела?
Пандемия COVID-19

Часто ли переболевшие не вырабатывают антитела? Главное о коронавирусе за 21 марта

© Петр Ковалев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 456 869 случаев заражения, из них новых — 9 299. За сутки умер 371 человек, за весь период — 95 030.
  • Не менее 20% граждан, переболевших COVID-19, не вырабатывают защитные антитела к коронавирусу.
  • Распространение коронавируса в России продолжает замедляться — на этой неделе выявили на 2% меньше заболевших COVID-19, чем неделей ранее (66 261).
  • В Югре самоизоляция для пожилых и беременных станет добровольной с 1 апреля.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 011 463 случая заражения, из них новых — 1 511 (данные Оперштаба Москвы).

Мир

  • Всего зафиксировано более 122, 9 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Большинство жителей США, Китая, Франции, Таиланда и Республики Корея выступают за отмену или перенос летних Олимпийских игр в Токио.
  • Венгрия столкнулась с давлением со стороны западных стран из-за решения сотрудничать с Россией и Китаем в вопросе закупки вакцин от коронавируса "Спутник V" и Sinopharm.
  • Несколько шведских компаний выразили готовность производить российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V".
  • Япония намерена ужесточить правила въезда из всех стран из-за коронавируса.
  • Чешское правительство намерено продлить в стране режим ЧС на две недели (до 11 апреля).
  • Власти Греции увеличили для россиян квоту с 500 до 4 000 разрешений на въезд в неделю при наличии у въезжающих отрицательного результата теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице.
  • Турция рассчитывает, что турпоток из-за рубежа в страну в 2021 году увеличится на 60-70%.
Теги
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