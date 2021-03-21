Часто ли переболевшие не вырабатывают антитела? Главное о коронавирусе за 21 марта

Россия
- Всего зафиксировано 4 456 869 случаев заражения, из них новых — 9 299. За сутки умер 371 человек, за весь период — 95 030.
- Не менее 20% граждан, переболевших COVID-19, не вырабатывают защитные антитела к коронавирусу.
- Распространение коронавируса в России продолжает замедляться — на этой неделе выявили на 2% меньше заболевших COVID-19, чем неделей ранее (66 261).
- В Югре самоизоляция для пожилых и беременных станет добровольной с 1 апреля.
Москва
- Всего зафиксировано 1 011 463 случая заражения, из них новых — 1 511 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано более 122, 9 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Большинство жителей США, Китая, Франции, Таиланда и Республики Корея выступают за отмену или перенос летних Олимпийских игр в Токио.
- Венгрия столкнулась с давлением со стороны западных стран из-за решения сотрудничать с Россией и Китаем в вопросе закупки вакцин от коронавируса "Спутник V" и Sinopharm.
- Несколько шведских компаний выразили готовность производить российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V".
- Япония намерена ужесточить правила въезда из всех стран из-за коронавируса.
- Чешское правительство намерено продлить в стране режим ЧС на две недели (до 11 апреля).
- Власти Греции увеличили для россиян квоту с 500 до 4 000 разрешений на въезд в неделю при наличии у въезжающих отрицательного результата теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице.
- Турция рассчитывает, что турпоток из-за рубежа в страну в 2021 году увеличится на 60-70%.