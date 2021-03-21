Морские службы Франции спасли 72 мигранта, пытавшихся на лодках пересечь Ла-Манш

ПАРИЖ, 21 марта. /ТАСС/. Французские морские службы перехватили две лодки с нелегальными мигрантами, которые пытались пересечь пролив Ла-Манш, чтобы попасть в Великобританию. Как сообщила в воскресенье префектура зоны Ла-Манша и Северного моря, всего было спасено 72 человека.

"В воскресенье 21 марта региональный операционный центр мониторинга и спасения на мысе Гри-Нэ сообщил о нескольких лодках с мигрантами, которые терпели бедствие в водах Ла-Манша недалеко от Кале", - гласит коммюнике.

Согласно данным властей, на первой лодке спасатели обнаружили 38 мигрантов, в том числе четыре женщины и четверо несовершеннолетних. Чуть позже спасательный катер отправился на помощь второй лодке, с которой взял на борт 34 мигранта, в том числе пять женщин и семь детей. По возвращении на берег их передали врачам, а затем - пограничной полиции.

По данным префектуры региона, в 2020 году было зафиксировано свыше 9,6 тыс. попыток незаконного пересечения границы с Великобританией через Ла-Манш. По меньшей мере шесть человек погибли, еще как минимум трое пропали без вести, пытаясь пересечь пролив на лодках. Всего было осуществлено 868 спасательных операций. В 2019 году общее число задержанных составило почти 2,3 тыс.