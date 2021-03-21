Байден заявил, что разочарован выходом Турции из Стамбульской конвенции о защите женщин

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в воскресенье выразил разочарование в связи с выходом Турции из Стамбульской конвенции Совета Европы (СЕ), направленной на борьбу с насилием в отношении женщин.

"Внезапный и необоснованный выход Турции <...> из Стамбульской конвенции вызывает глубокое разочарование. Во всем мире мы наблюдаем рост числа случаев домашнего насилия, включая сообщения о росте числа убийств женщин в Турции - первой стране, подписавшей конвенцию. <...> Это удручающий шаг назад для международного движения за прекращение насилия в отношении женщин во всем мире", - говорится в распространенном Белым домом заявлении Байдена.

Конвенция, которую приняли в Стамбуле 47 стран СЕ 11 мая 2011 года, стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. На данный момент ее ратифицировали 18 государств. В ней сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования, а также даны рекомендации по разработке комплексной политики в данных областях.

Страны, ратифицировавшие это соглашение, обязаны создавать горячие линии, убежища, оказывать медицинскую, психологическую и правовую помощь пострадавшим. Конвенция устанавливает уголовную ответственность за все случаи физического, сексуального или психологического насилия в семье и между бывшими или нынешними супругами и партнерами.

В то же время конвенция подвергается критике в ряде стран, в том числе в России, из-за того, что, по мнению ряда экспертов, принятие документа, в котором гендерная роль рассматривается в качестве социальной, может подорвать традиционные семейные ценности.