Умерла египетская феминистка и правозащитница Наваль ас-Саадави

КАИР, 21 марта. /ТАСС/. Известная египетская феминистка и правозащитница Наваль ас-Саадави умерла в воскресенье на 90-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщила газета Al-Ahram.

Легендарная в стране и за рубежом женщина-врач, психиатр, автор многочисленных книг, статей и публикаций, она посвятила жизнь защите прав женщин. Ее называли Симоной де Бовуар арабского мира в честь известного французского идеолога феминистического движения. Ас-Саадави специализировалась на теме женщин в исламе, последовательно выступая за категорический запрет калечащих операций по женскому обрезанию, жертвами которых только в Египте стали сотни девочек и подростков.

Она стояла у истоков многих женских правозащитных организаций, включая Ассоциацию солидарности арабских женщин, которую она возглавляла многие годы, и Арабскую ассоциацию за права человека, работала одновременно в ряде медицинских журналов, в частности была главным редактором журнала "Здоровье", а также генеральным директором департамента санитарного просвещения Минздрава Египта. Стала основательницей Ассоциации санитарного просвещения и Ассоциации египетских женщин-писательниц. За свой труд ас-Саадави была удостоена многих международных премий и почетных званий.