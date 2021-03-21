В Мурманской области 1 сентября откроют первую за 25 лет новую школу

ТАСС, 21 марта. Первая за 25 лет новая школа на 1 200 мест откроется в городе Североморске Мурманской области 1 сентября 2021 года благодаря национальному проекту "Образование". Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба областного правительства.

"В рамках национального проекта "Образование" в настоящее время завершается строительство новой средней общеобразовательной школы на 1 200 мест в ЗАТО город Североморск. Это первая школа, которая строится в Мурманской области за последние 25 лет. Появление большой школы из пяти корпусов позволит решить проблему второй смены в Североморске", - говорится в сообщении.

Строительно-монтажные работы на объекте начаты в апреле 2019 года. Усредненный процент строительной готовности в целом составляет 82%. На строительство из бюджетов разных уровней выделено более 1,2 млрд рублей. "Открыть школу планируется 1 сентября этого года", - уточнили в пресс-службе.

В рамках нацпроекта в Мурманске также начато строительство двух общеобразовательных организаций на 500 мест и 800 мест. Уже определены подрядчики, ведется разработка проектно-сметной документации.

В 2021 году в области также завершается строительство пяти дошкольных образовательных организаций, в которых будет создано 646 новых мест для детей младшей возрастной категории в ЗАТО Североморск (220 мест), поселке Алакуртти Кандалакшского района (75 мест), Мурманске (80 и 196 мест), поселке Мурмаши Кольского района (75 мест). Это позволит ликвидировать очередь в населенных пунктах - местах дислокации военных, повысить доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет, снять переуплотненность в ясельных группах.

Строительство всех объектов ведется за счет средств бюджетов всех уровней. Из федерального бюджета привлечено более 1 млрд рублей, уточнили в пресс-службе.