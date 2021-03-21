{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

ЮАР продала 1 млн доз вакцины AstraZeneca, от которых отказалась в феврале

Дозы из данной партии поступят в 14 государств Африканского союза, отметил министр здравоохранения Южно-Африканской Республики Звелини Мкизе

ПРЕТОРИЯ, 21 марта. /ТАСС/. Власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) продали партию в размере 1 млн доз вакцины AstraZeneca, которая оказалась низкоэффективной от распространившегося в стране с минувшего декабря нового штамма коронавируса 501Y.V2, получившего название южноафриканский. Об этом объявил в воскресенье министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе.

На эту тему
Что известно о приостановке вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca в странах ЕС
Что известно о приостановке вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca в странах ЕС

"Все переговоры о продаже завершены, - говорится в опубликованном Минздравом заявлении. - Мы подтверждаем, что партия прошла все необходимые проверки и получила лицензии от соответствующих стран". В результате дозы из данной партии поступят в 14 государств Африканского союза. Однако Минздрав в своем заявлении не упоминает конкретные страны.

Первая партия вакцины от коронавируса в ЮАР - 1 млн доз средства AstraZeneca - прибыла в страну из Индии 1 февраля. Ожидалось, что 10 февраля в ЮАР начнется массовая вакцинация населения. Однако министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе объявил 7 февраля, что власти остановили подготовку к вакцинации населения данным средством из-за его низкой эффективности против преобладающего в стране штамма коронавируса 501Y.V2. В результате правительство в срочном порядке заказало вакцину у фармацевтической группы Johnson & Johnson, которая показала, что обладает высокой степенью защиты от данного штамма.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в ЮАР 17 февраля с сотрудников системы здравоохранения. Первая партия вакцины Johnson & Johnson в количестве 80 тыс. была доставлена в страну накануне. В первый день вакцинации прививку получил и президент страны Сирил Рамапоса.

Правительство ЮАР объявило, что его целью является вакцинация к концу текущего года 67%, или 40 млн жителей страны, для достижения в республике коллективного иммунитета к коронавирусу. На текущий день в республике насчитывается наибольшее число заразившихся коронавирусом среди всех стран Африки - 1 533 961. Из них 51 724 человека умерли.

Теги
ЮАРПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Тысячи человек вышли на несанкционированный карнавал в Марселе
По данным радио France Bleu, периметр карнавала уже оцепила полиция
Читать полностью