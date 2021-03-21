Тысячи человек вышли на несанкционированный карнавал в Марселе

ПАРИЖ, 21 марта. /ТАСС/. Несколько тысяч жителей Марселя на юге Франции устроили карнавал в центральном районе города. Как сообщает местная префектура полиции, организаторы не согласовывали акцию с властями, а участники не соблюдают профилактические меры на фоне продолжающейся эпидемии коронавируса.

"Ни заявки на проведение мероприятия в префектуру, ни масок, ни соблюдения физической дистанции. Полная безответственность со стороны участников карнавала в районе Плен в Марселе", - констатирует в своем Twitter префектура департамента Буш-дю-Рон. В префектуре уточнили, что на данное мероприятие собрались "несколько тысяч человек".

Согласно фотографиям с места, которые публикуют участники и случайные свидетели в соцсетях, плотная толпа людей, одетых в разноцветные наряды, расположилась на улице Жана Жореса, многие отправились гулять по центральным улицам города. Очень много людей в кадре не носят маски.

По данным радио France Bleu, периметр карнавала уже оцеплен полицией, однако пока полицейские не предпринимают никаких действий для разгона толпы. И хотя формально в Марселе, в отличие от Ниццы, не был введен новый режим самоизоляции, пользователи Twitter оставляют удивленные, а подчас и гневные комментарии в адрес людей на снимках, критикуя их беспечность на фоне санитарной обстановки в стране.

Премьер-министр страны Жан Кастекс 18 марта объявил о введении в ночь на 20 марта нового периода самоизоляции в 16 департаментах страны на четыре недели из-за ситуации с распространением коронавируса. На время карантина во Франции будут закрыты все магазины, кроме продовольственных. От дома можно удаляться на 10 км без необходимости носить при себе объяснительную с уважительной причиной. Начало комендантского часа во всех департаментах страны переносится с 18:00 на 19:00.

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии во Франции зарегистрировано 4,2 млн случаев заражения коронавирусом. От последствий инфицирования с начала марта прошлого года умерли свыше 92 тыс. человек. К настоящему моменту от коронавируса привиты более 6 млн жителей страны, из них 2,4 млн уже получили обе дозы вакцины.