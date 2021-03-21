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Слоны подрались на арене цирка в Казани

Зрители не пострадали

ТАСС, 21 марта. Два слона подрались на арене цирка в Казани, зрители не пострадали, сообщил в воскресенье ТАСС директор учреждения Рамиль Шарифуллин.

Ранее в социальных сетях разместили видео, на котором два слона подрались между собой на арене цирка. Один из них вышел за пределы манежа. Автор ролика сообщает, что случай произошел в Казанском цирке. На видео видно, что зрители с нижних ярусов испугались и покинули свои места.

"Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что с животными все в порядке.

На сайте учреждения сообщается, что 29 января в цирке стартовала новая программа "Шоу слонов и магия цирка", в середине марта ее продлили по просьбам зрителей.

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