Слоны подрались на арене цирка в Казани

Ранее в социальных сетях разместили видео, на котором два слона подрались между собой на арене цирка. Один из них вышел за пределы манежа. Автор ролика сообщает, что случай произошел в Казанском цирке. На видео видно, что зрители с нижних ярусов испугались и покинули свои места.

ТАСС, 21 марта. Два слона подрались на арене цирка в Казани, зрители не пострадали, сообщил в воскресенье ТАСС директор учреждения Рамиль Шарифуллин.

"Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что с животными все в порядке.

На сайте учреждения сообщается, что 29 января в цирке стартовала новая программа "Шоу слонов и магия цирка", в середине марта ее продлили по просьбам зрителей.