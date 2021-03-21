Руководство Хорватии заявило о готовности вакцинироваться препаратом AstraZeneca

ЗАГРЕБ, 21 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, председатель Сабора (однопалатный парламент страны) Гордан Яндрокович и министр здравоохранения Вили Берош выразили готовность публично вакцинироваться от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, несмотря на приостановку рядом стран использования этой вакцины. Об этом сообщило в воскресенье государственное информационное агентство HINA.

"Председатель хорватского Сабора также готов вакцинироваться от COVID-19 препаратом AstraZeneca вместе с премьер-министром Андреем Пленковичем и министром здравоохранения Вилли Берошем, так как прошло около шести месяцев с тех пор, как он заразился коронавирусом", - приводит агентство сообщение канцелярии спикера парламента.

Ранее в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановили использование вакцины от AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. В свою очередь компания AstraZeneca опубликовала документ с заверениями в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что ее выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн человек, вакцинированных в Европейском союзе и Великобритании. Регулятор ЕС объявил о признании вакцины AstraZeneca безопасной и эффективной 18 марта. Консультативный комитет по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения также пришел к выводу, что польза от вакцинации препаратом AstraZeneca перевешивает риски.

Вакцинация населения от коронавируса началась в Хорватии 27 декабря 2020 года. На первом этапе в страну поступила партия из 9 750 доз препарата американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Власти сделали предварительный заказ в общей сложности на 5,9 млн доз вакцин Pfizer и BioNTech, а также компаний AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson и CureVac. К настоящему времени в стране сделали прививку более 260 тыс. жителей.