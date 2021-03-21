Польские медики привьют 3,5 тыс. сотрудников штаб-квартиры НАТО вакциной AstraZeneca

ВАРШАВА, 21 марта. /ТАСС/. Группа польских медиков проведет вакцинацию от коронавируса сотрудников штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Об этом сообщил в воскресенье в Twitter премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

В свою очередь руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик информировал, что для прививок будет использоваться вакцина британско-шведской компании AstraZeneca из польских запасов. По его словам, в Брюссель отправятся более 20 польских медиков - врачи, медсестры и спасатели. В течение трех дней они вакцинируют около 3,5 тыс. сотрудников штаб-квартиры Североатлантического альянса.

"Это важная миссия, потому что НАТО - это организация, обеспечивающая безопасность около 1 млрд человек во всем мире", - написал Моравецкий, подчеркнув, что Польша была официально приглашена альянсом для выполнения этой задачи и принимает это приглашение.

По словам главы польского правительства, "быстрым обеспечением устойчивости к вирусу ключевых сотрудников штаб-квартиры альянса" займется польская группа немедленного медицинского реагирования. Как считает Моравецкий, эта миссия крайне важна, особенно учитывая предстоящий саммит НАТО в конце текущего года.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг ранее в Twitter выразил благодарность польской стороне. "Я благодарен Польше и премьер-министру Моравецкому за готовность поддержать вакцинацию против [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 в штаб-квартире НАТО", - написал он.