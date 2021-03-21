В Амстердаме полиция задержала более 150 человек на протесте против ограничительных мер

ГААГА, 21 марта. /ТАСС/. Полиция Нидерландов задержала на Музейной площади в Амстердаме более 150 человек в ходе незаконной акции протеста против мер, введенных в стране для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщили в воскресенье в правоохранительных органах страны.

Как отмечается в заявлении правоохранителей, "в демонстрации приняли участие около 300 человек". После отказа участников выполнять указания правоохранителей в ход были пущены водометы. Задержаны более 150 человек.

Днем ранее на этой же площади прошла аналогичная несанкционированная акция протеста. Для разгона ее участников были задействованы водометы и конная полиция. Полицейские задержали 58 человек.

Участники подобных акций, проходящих каждые выходные на протяжении уже двух месяцев, протестуют, в частности, против комендантского часа, который действует с 21:00 по 04:30 (с 23:00 по 06:30 мск) в рамках мер по борьбе с пандемией. К этому в последнее время добавилось требование права "попить кофе": именно под таким предлогом, подразумевающим право на свободу собраний, организаторы акций распространяют информацию в социальных сетях о предстоящих демонстрациях.

Логика участников заключается в следующем: мало того, что мерами по борьбе с коронавирусом правительство ограничивает основные права и свободы, так людям еще и запрещается собираться для того, чтобы выразить в связи с этим свое недовольство. В свою очередь власти объясняют необходимость разгона демонстраций тем, что они являются несанкционированными, а их участники нарушают правила, в частности не соблюдают дистанцию в 1,5 м друг от друга.