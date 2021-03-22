Суд рассмотрит жалобу ФБК на отказ СК возбудить дело после госпитализации Навального

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. 235-й гарнизонный военный суд Москвы продолжит заседание по жалобе на отказ Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК РФ возбудить дело по заявлению юристов Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ НКО-иноагентом) после госпитализации Алексея Навального.

Заседание назначено на 11:00 мск. В связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса посетителей не допустят на процесс. Однако в зал заседание пустят некоторое количество журналистов по предварительной аккредитации.

Ранее юрист Навального Владлен Лось обратился в ГВСУ с требованием о возбуждении уголовного дела в отношении вероятных сотрудников ФСБ, которых Навальный обвинил в своем отравлении. Следствие рассмотрело заявление и не нашло оснований для проведения проверки и возбуждения дела в связи с отсутствием признаков преступлений. Жалоба в суд была подана Лосем в рамках статьи 125 УПК РФ, которая предусматривает обжалование "действий или бездействия следствия".

Рассмотрение жалобы в военном суде началось 16 марта, стороны озвучили свои позиции. Представитель Навального Вячеслав Гимади сообщил, что 15 и 21 декабря прошлого года подал два заявления в ГВСУ с просьбой возбудить три уголовных дела в связи с госпитализацией Навального. Как отметил представитель ГВСУ, следствие рассмотрело заявление и не нашло оснований для проведения проверки и возбуждения дела в связи с отсутствием признаков преступлений в действиях сотрудников ФСБ. Сотрудник Главной военной прокуратуры добавил, что надзорное ведомство сочло это решение органов ГВСУ законным. После этого судья Андрей Толкаченко объявил перерыв для предоставления сторонам права выступить с репликами.

Навальному была предоставлена возможность выступить в судебном заседании по видеосвязи из колонии ИК-2 во Владимирской области, где он отбывает наказание по делу "Ив Роше", однако он отказался от участия в процессе.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа прошлого года после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Власти Германии 2 сентября выступили с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". 7 сентября врачи берлинской клиники сообщили, что его вывели из комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Российские власти неоднократно заверяли, что до вывоза Навального в Берлин в его организме не было выявлено никаких отравляющих веществ.