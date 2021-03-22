Синоптики прогнозируют аномальное тепло в регионах Сибири и Дальнего востока

ТАСС, 22 марта. Самая теплая погода среди регионов России ожидает Сибирь и Дальний восток в течение недели. Температура будет сразу на 8-10 градусов выше нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Где яркие процессы, очень теплая погода, так это в Сибири. Там, например в Красноярском крае, температура будет на 8-10 градусов выше нормы. Настоящая весна. Также на 8-10 градусов выше нормы в Забайкалье", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в Красноярске температура днем будет достигать 4 градусов тепла, в Иркутской области - 8 градусов тепла, на юге Забайкалья, в Амурской области, Хабаровске - 10 градусов тепла. "Настоящая теплынь", - заключил метеоролог.