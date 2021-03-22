Bloomberg: ЕС готов блокировать экспорт вакцины AstraZeneca в Великобританию

ТАСС, 22 марта. Европейский союз будет тщательно изучать все запросы на экспорт производимой на территории объединения вакцины британско-шведской компании AstraZeneca в Великобританию, пока производитель не выполнит свои обязательства по поставкам в страны ЕС. Об этом со ссылкой на источник в Брюсселе сообщило в воскресенье агентство Bloomberg .

Представитель ЕС добавил, что завод по производству препарата в Нидерландах к настоящему моменту не получал крупных заявок на поставки в Соединенное Королевство, но в случае появления таких запросов они, вероятно, будут отклонены.

В опубликованном 20 марта интервью газете Funke председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пригрозила AstraZeneca запретом на экспорт ее вакцины из ЕС в связи с сокращением согласованных поставок в страны сообщества. До этого фон дер Ляйен заявляла, что в условиях нехватки вакцин Евросоюз продолжит использовать механизм контроля за их экспортом, но будет преимущественно ограничивать поставки лишь в страны с более высокими темпами вакцинации. По словам главы ЕК, за полтора месяца существования этого механизма запретили лишь одну поставку - 250 тысяч доз для Австралии. Фон дер Ляйен предупредила страны - производители вакцин, где действуют собственные экспортные ограничения, подразумевая в первую очередь Великобританию и США, что Брюссель рассчитывает на беспрепятственный экспорт их продукции в Евросоюз.