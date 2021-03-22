В МВД рассказали, как изменится обучение водителей с 1 апреля

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Новые правила сдачи экзамена на водительские удостоверения изменят подход автошкол к обучению вождению и сделают заучивание учебных маршрутов для будущих водителей бесполезным. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на запрос агентства.

"Площадки" не будет. Как изменятся экзамены на водительские права?

С 1 апреля в силу вступают новые правила сдачи практического экзамена на водительские права. В частности, для будущих водителей автобусов, легковых и грузовых автомобилей исключается этап "площадка".

"Нововведения позволят исключить натаскивание кандидата в водители на отдельные виды упражнений в условиях закрытой площадки, в конечном итоге изменят подход автошкол к обучению практическому вождению, сделав заучивание учебных маршрутов бесполезным", - сказал представитель МВД.

Кроме того, добавил он, исключение обязательности проведения практического экзамена на заранее определенных экзаменационных маршрутах позволит определить степень подготовленности будущего водителя к управлению транспортным средством именно в условиях реальной, постоянно меняющейся дорожной обстановки. Вместе с тем исключение "площадки" позволит будущим водителям реже обращаться в экзаменационное подразделение Госавтоинспекции, а также сократит время на получение государственной услуги.

Площадки сохраняются для практического экзамена на право управления мотоциклами, мопедами, квадроциклами и трициклами.