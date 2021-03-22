На Камчатке за неделю сократили 135 коек для пациентов с коронавирусом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 марта. /ТАСС/. Власти Камчатки за прошедшую неделю сократили 135 коек, развернутых ранее для лечения коронавируса. Решение принято с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации, следует из данных регионального оперштаба.

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Сейчас на Камчатке в моногоспиталях для лечения коронавирусной инфекции развернуто 209 коек. 15 марта их было 344.

В краевом Минздраве ТАСС сообщили, что за сутки зафиксировано 15 новых случаев заражения инфекцией. В стационарах находятся 112 пациентов. Свободными остаются 97 коек из 209.

Всего в регионе подтверждено 13,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. 12,8 пациентов выздоровели, 188 умерли. Первой дозой вакцины от коронавируса привились около 16 тыс. камчатцев.