Экс-замминистра здравоохранения Якутии оправдали по делу о превышении полномочий

ЯКУТСК, 22 марта. /ТАСС/. Бывшая заместитель министра здравоохранения Якутии Людмила Вербицкая, в отношении которой было возбуждено дело о превышении должностных полномочий, оправдана. Об этом сообщили в понедельник в Якутском городском суде.

"По обоим статьям оправдали в связи с отсутствием в деянии состава преступления - ст. 307 ч. 1 УК РФ ("Заведомо ложные показания свидетеля, потерпевшего") и ст. 286 ч. 1 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - сообщили в суде.

В апреле 2019 года суд отстранил Вербицкую от должности на время расследования дела. Вербицкая подозревалась в том, что при подготовке конкурса по закупке партии ланч-боксов для республиканской больницы добилась, используя служебное положение, внесения в документацию изменений, выгодных для одного из участников конкурса.