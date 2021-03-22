Синоптики прогнозируют сильные осадки в нескольких регионах России в ближайшие дни

ТАСС, 22 марта. Сильные осадки ожидаются в регионах Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Питере ожидают осадки в виде снега, мокрого снега и налипание мокрого снега в ближайшее время. В Карелии аналогичная ситуация, в Архангельской области осадки будут преимущественно в виде снега, кроме того, будет гололед", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в понедельник и вторник ожидается некомфортная погода также в Краснодарском крае - сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. "На побережье Черного моря еще будет и усиление ветра до 25 м/с. В Крыму ветер 22 и 23 марта, тоже усиление до 23 м/с. Там тоже и дождь, и мокрый снег. В общем, настоящая непогода на большей части Южного федерального округа ожидается в начале недели", - отметил он.

Непогода также будет в Ставрополье и республиках Северного Кавказа, где прогнозируются осадки в виде дождя, мокрого снега, усиление ветра до 15-20 м/с. "И в Дагестане, и в Ингушетии, и в Чеченской Республике также будет налипание мокрого снега. Тоже самое ожидает Кабардино-Балкарию", - пояснил метеоролог.