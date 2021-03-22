В России создали тренажер для парашютистов с системой виртуальной реальности

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" разработала тренажер для подготовки парашютистов, в который входит шлем виртуальной реальности. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор холдинга Игорь Насенков.

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"На экран выводится изображение окружающего воздушного пространства, включая специальные эффекты, которые позволяют парашютисту визуально определять скорость и направление ветра у поверхности земли. Наша разработка позволяет увидеть рельеф местности, наземные и воздушные подвижные и неподвижные объекты. Все это - при различных метеоусловиях и в различное время суток", - сообщил он.

Насенков также отметил, что холдинг в настоящее время уделяет большое внимание инвестициям в развитие и продвижение технологий виртуальной реальности в сфере производства тренажеров.