Верховный суд РФ подтвердил нарушение закона о защите конкуренции при закупках в ДВФУ

ВЛАДИВОСТОК, 22 марта. /ТАСС/. Верховный суд РФ подтвердил решения судов низших инстанций и признал нарушение закона о защите конкуренции в действиях Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Как сообщает в понедельник пресс-служба приморского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС), речь о контракте на поставку лекарств.

"Верховный суд Российской Федерации подтвердил законность решения приморского УФАС России о нарушении ДВФУ части 1 статьи 17 закона о защите конкуренции, которое привело к ограничению конкуренции", - говорится в сообщении.

В 2018 году вуз провел открытый конкурс в электронной форме на право заключения контракта на поставку лекарств для нужд Медицинского центра ДВФУ на 13,463 млн рублей. Согласно техническому заданию, в один лот были объединены закупки двух лекарственных препаратов "Трастузумаб эмтанзин" и "Бевацизумаб". Первый из них является эксклюзивным препаратом, который производится только в Швейцарии, а другой производится и поставляется как в России, так и в Швейцарии. Такое формирование конкурсной документации привело к ограничению количества участников конкурса, считает ФАС. Российский производитель был лишен возможности принять участие в конкурсе, поскольку не являлся производителем и поставщиком "Трастузумаб эмтанзин".

"Приморское УФАС России признало, что данные действия нарушили часть 1 статьи 17 закона о защите конкуренции, поскольку привели к необоснованному ограничению конкуренции. Не согласившись с данным решением, ДВФУ обратилось с заявлением в суд. Арбитражные суды трех инстанций поддержали позицию антимонопольного органа", - отмечается в релизе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, на момент окончания рассмотрения дела контракт был уже выполнен. Должностное лицо, утвердившее конкурсную документацию, привлечено к ответственности в виде штрафа в 15 тыс. рублей.