Глава Гонконга осудила попытки дискредитировать китайскую вакцину

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 марта. /ТАСС/. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам осудила попытки некоторых "экспертов" дискредитировать китайскую вакцину Sinovac. Об этом она заявила в понедельник журналистам после того, как сама получила вторую дозу этого препарата.

"Мне бы хотелось осудить небольшое число людей, которые пытаются саботировать наши усилия [по вакцинации]. Они распространяют фейковые новости, дезинформацию, слухи через соцсети, СМИ, иными способами", - сказала гонконгский лидер. Она выразила озабоченность тем, что в этой кампании берутся участвовать некоторые представители медицинских кругов.

По словам Кэрри Лам, бесплатная и добровольная программа вакцинации с момента запуска 26 февраля охватила уже свыше 350 тыс. жителей этого специального административного района КНР. "Это неплохой показатель, но он мог бы быть и лучше, - сказала она. - Правительство продолжит усилия с целью побудить как можно больше людей принять в участие в этой кампании".

Ранее некоторые представители местной общественности выразили озабоченность семью случаями смерти пациентов после вакцинации препаратом Sinovac. Однако правительственные эксперты уверяют, что не нашли между этим прямой связи, и речь идет о пожилых людях с хроническими заболеваниями.

Еще один такой пациент - 66-летний мужчина - в минувшую пятницу скончался через три дня после получения первой дозы препарата германской компании BioNTech. Участники программы вакцинации в Гонконге могут сами выбирать, каким из этих двух препаратов им делать прививки.