{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Тотальный диктант" впервые пройдет на английском языке

Английскую версию диктанта написал Дмитрий Глуховский
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Акция "Тотальный диктант" впервые пройдет сразу на двух языках в этом году - на английском и русском, сообщила в понедельник пресс-служба проекта.

"Тридцать первого марта на сайте totaldict.ru откроется регистрация на площадки акции 2021 года. Участники "Тотального диктанта" этого года смогут проверить, хорошо ли они помнят правила правописания не только в русском языке, но и в английском - для этого нужно выбрать соответствующие площадки", - говорится в сообщении.

Диктант на английском языке пройдет в 18 городах на 52 площадках: в Астрахани, Брянске, Владивостоке, Владимире, Екатеринбурге, Иркутске, Курске, Москве, Новосибирске, Пензе, Самаре, Санкт-Петербурге, Севастополе, Сургуте, Сыктывкаре, Тамбове, Уфе и Южно-Сахалинске.

Отмечается, что самое большое число площадок будет организовано в Москве, где текст прочитают актер Аркадий Джем, телеведущий Александр Анатольевич, блогер Игорь Сивов, посол Мальты в России Пьер Клайв Аджус и другие.

Английскую версию диктанта написал Дмитрий Глуховский - автор русскоязычного диктанта. Акция на английском языке пройдет через полтора часа после начала русскоязычного диктанта. Организаторы отмечают, что при проверке текстов не будут снижаться оценки за пунктуационные ошибки - только за орфографические.

Соорганизатором проекта стала международная образовательная компания EF Education First.

Об акции

"Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Цель акции - показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски.

В 2021 году акция пройдет с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Теги
Россия
Акция "Диктант Победы" пройдет 29 апреля
Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн сообщил, что часть вопросов будет посвящена событиям первого этапа войны
Читать полностью