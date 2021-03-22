"Тотальный диктант" впервые пройдет на английском языке

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Акция "Тотальный диктант" впервые пройдет сразу на двух языках в этом году - на английском и русском, сообщила в понедельник пресс-служба проекта.

"Тридцать первого марта на сайте totaldict.ru откроется регистрация на площадки акции 2021 года. Участники "Тотального диктанта" этого года смогут проверить, хорошо ли они помнят правила правописания не только в русском языке, но и в английском - для этого нужно выбрать соответствующие площадки", - говорится в сообщении.

Диктант на английском языке пройдет в 18 городах на 52 площадках: в Астрахани, Брянске, Владивостоке, Владимире, Екатеринбурге, Иркутске, Курске, Москве, Новосибирске, Пензе, Самаре, Санкт-Петербурге, Севастополе, Сургуте, Сыктывкаре, Тамбове, Уфе и Южно-Сахалинске.

Отмечается, что самое большое число площадок будет организовано в Москве, где текст прочитают актер Аркадий Джем, телеведущий Александр Анатольевич, блогер Игорь Сивов, посол Мальты в России Пьер Клайв Аджус и другие.

Английскую версию диктанта написал Дмитрий Глуховский - автор русскоязычного диктанта. Акция на английском языке пройдет через полтора часа после начала русскоязычного диктанта. Организаторы отмечают, что при проверке текстов не будут снижаться оценки за пунктуационные ошибки - только за орфографические.

Соорганизатором проекта стала международная образовательная компания EF Education First.

Об акции

"Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Цель акции - показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски.

В 2021 году акция пройдет с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.