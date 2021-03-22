В Минске возобновились судебные слушания по делу экс-руководства Белгазпромбанка

МИНСК, 22 марта. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии возобновил рассмотрение уголовного дела бывших руководителей Белгазпромбанка, которые обвиняются в получении взяток и легализации средств, полученных преступным путем. В здании суда Московского района Минска в понедельник прокурор продолжил оглашение обвинений фигурантам уголовного дела, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Перерыв в судебном процессе был объявлен месяц назад связи с болезнью одного из членов состава суда. Бывшему председателю правления кредитной организации Виктору Бабарико инкриминированы получение взятки в особо крупном размере, а также легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Шести бывшим заместителям председателя правления банка предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере. По делу также проходит совладелец и руководитель ООО "Активлизинг".

Обвиняемые, кроме Бабарико, признали вину в полном объеме. Досудебные соглашения ранее заключили шесть из восьми фигурантов уголовного дела. Бывшему руководителю Белгазпромбанка грозит до 15 лет лишения свободы.