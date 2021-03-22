{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Новые испытания вакцины AstraZeneca в США, Чили и Перу показали ее эффективность в 79%

Среди пациентов в возрасте выше 65 лет эффективность препарата составила 80%

ЛОНДОН, 22 марта. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета продемонстрировала высокую степень эффективности по итогам третьего этапа клинических испытаний в Соединенных Штатах, Чили и Перу. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По данным AstraZeneca, ее вакцина оказалась эффективной в 79% случаев против заболевания коронавирусной инфекцией с симптомами и в 100% защитила от тяжелого течения болезни с осложнениями и госпитализацией. Уточняется, что среди пациентов в возрасте выше 65 лет эффективность вакцины составила 80%.

Как отмечается в пресс-релизе, компания в "ближайшие недели" подготовит документы для их подачи в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США для сертификации вакцины.

Всего в третьем этапе испытаний приняли участие 32,4 тыс. человек. Лишь в 141 случаях у участников исследований были отмечены симптомы заболевания.

Вакцина от AstraZeneca, которая используется в Великобритании, ЕС и других странах, пока не одобрена в Соединенных Штатах.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США в конце февраля одобрило обращение компании Janssen, принадлежащей Johnson & Johnson, относительно регистрации ее вакцины от коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Препарат от Janssen стал уже третьей разрешенной к применению на территории США вакциной от коронавируса. При этом для появления иммунитета будет достаточно одной прививки, а не двух, как в случае с препаратами компаний Moderna, а также Pfizer и BioNTech.

Теги
ПеруСШАЧилиПандемия COVID-19
Акция "Диктант Победы" пройдет 29 апреля
Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн сообщил, что часть вопросов будет посвящена событиям первого этапа войны
Читать полностью