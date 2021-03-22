Акция "Диктант Победы" пройдет 29 апреля

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Акция по сохранению исторической памяти "Диктант Победы" пройдет 29 апреля, работа над вопросами к диктанту завершается. Об этом рассказал во вторник на пресс-конференции в Москве заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия" Александр Хинштейн.

"29 апреля мы в третий раз проводим акцию "Диктант Победы", которая стала традиционным явлением в жизни не только нашей страны, но и за ее пределами", - сказал он.

По его словам, в прошлом году вопросы диктанта были посвящены победным битвам, это было обусловлено 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. "Текущий год - это год 80-летия начала войны, конечно, часть вопросов будет посвящена трагическим событиям первого этапа. [Часть вопросов будет посвящена] нашим великим полководцам, юбилей которых мы сегодня отмечаем. 125 лет исполняется Георгию Константиновичу Жукову и маршалу Рокоссовскому", - отметил Хинштейн.

"Сейчас наши партнеры из Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и Российского государственного гуманитарного университета завершают работу над блоками вопросов", - добавил он.

В свою очередь председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подчеркнул, что главная цель акции - отстоять незыблемость исторической правды, способствовать формированию твердых и глубоких знаний о Великой Отечественной войне, о значении победы Советского Союза, советского народа над фашистской Германией. "В последнее время интерес к диктанту заметно растет, я вижу в этом стремление людей разного возраста, разных национальностей и профессий отдать дань поколению победителей и принять участие в большом и благородном проекте", - отметил он.

Председатель РИО отметил, что как и прежде всем участникам диктанта предстоит выполнить 25 заданий. Авторы этих заданий - эксперты Российского исторического и военно-исторического обществ, в том числе и сотрудники Российского государственного гуманитарного университета. "В этих вопросах безусловно будет затронута тема преступлений гитлеровцев на оккупированных территориях Советского Союза", - пояснил Нарышкин.

Площадки проведения акции

Как отметил Александр Хинштейн, организаторы "Диктанта Победы" рассчитывают, что для участия в акции может быть создано более 12 тыс. площадок.

"С улучшением эпидемиологической ситуации мы рассчитываем на увеличение количества площадок (для участия в акции по сравнению с прошлым годом - прим. ТАСС). Цифры какие-то для себя ставить искусственно не хотим, но полагаем, что количество площадок, конечно же, должно превысить 11-12 тыс.", - сказал Хинштейн.

Он отметил, что в 2019 году было создано более 1,3 тыс. площадок, а участие в акции приняли более 150 тыс. человек. "В прошлом году, несмотря на пандемию, площадок было создано более 10,8 тыс. в 77 странах, свыше 450 тыс. было участников офлайн, а с теми, кто участвовал онлайн, было более 1 млн человек", - подчеркнул Хинштейн.

По его словам, площадки будут созданы в городах и селах, а также на базе воинских соединений и частей, учебных центров, кадетских училищ, на предприятиях в городах, удостоенных в прошлом году почетного звания Город трудовой доблести, на объектах Роскосмоса, Росатома, на кораблях и зимовьях полярников. "По традиции центральная площадка развернется в Музее Победы на Поклонной горе. Мы также надеемся, что площадка диктанта будет создана на Ржевском мемориале, она станет центральной площадкой Российского военно-исторического общества", - добавил он.

Об акции

"Диктант Победы" - международная историческая акция, которая позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о событиях 1941-1945 годов. Диктант впервые прошел в 2019 году, участие в акции тогда приняли более 150 тыс. человек.