В девяти вузах России запустят проект по подготовке авиационных инженеров "Крылья Ростеха"

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Проект по подготовке инженеров для авиаотрасли "Крылья Ростеха" запускается в девяти вузах России. Студенты-участники будут получать мотивационные выплаты в размере до 50 тыс. рублей, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Проект охватывает девять ключевых профильных вузов Москвы, Уфы, Самары, Рыбинска, Казани, Улан-Удэ, Перми, Иркутска и Новосибирска. Студенты-участники программы получат от госкорпорации мотивационные выплаты в размере до 50 тыс. рублей в месяц и возможность уже с первого курса принять участие в крупных технологических проектах Ростеха", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в 2021 году в пилотные группы "Крыльев Ростеха" планируется набрать более 120 студентов. Они получат мотивационные выплаты в зависимости от академических успехов: обучающиеся в Московском авиационном институте (МАИ) - от 20 до 50 тыс. рублей в месяц, в регионах - от 10 до 25 тыс. рублей.

"В фокусе нашего внимания - качество обучения и мотивация студентов, в том числе материальная. Так мы сможем обеспечить поступление сильных кадров на авиационные заводы, а значит создать новые востребованные на российском и международном рынке продукты и сервисы. Речь идет и о конструкторах, и об инженерах потокового производства", - приводит пресс-служба слова индустриального директора авиационного кластера Ростеха Анатолия Сердюкова.

Обучение в пилотных группах будет оплачиваться за счет ОАК, ОДК, "Вертолетов России", КРЭТ и "Технодинамики". Программа сформирована так, чтобы уровень подготовки выпускника соответствовал требованиям компаний: углубленное изучение английского языка, конструкторские IT-компетенции, наставничество предприятий-работодателей с первого курса для развития профессиональных навыков, возможность международных стажировок в ведущих вузах мира.

Вуз не получит оплату за студента, отстающего по профильным предметам, при этом результаты студента проверяет независимая комиссия. По договору, двоечники отчисляются из пилотных групп Ростеха и должны возместить работодателю стоимость обучения, а троечники лишаются всех привилегий.

В новость внесена правка (12:55 мск) — передается с уточнением названия выплат в первом абзаце