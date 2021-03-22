Следствие МВД отказало ФБК в возбуждении уголовного дела после госпитализации Навального

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Органы следствия управления МВД на транспорте отказались возбуждать уголовное дело по итогам проверки, после госпитализации Алексея Навального в Омске. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала 235-го Гарнизонного военного суда, рассматривающего жалобу ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) на отказ ГВСУ возбудить дело после госпитализации Навального.

"Суд запросил органы следствия МВД на транспорте по Новосибирской области. В ответе сказано, что по факту госпитализации Навального следственным отделением МВД на транспорте проведена проверка, в ходе которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, о чем была уведомлена сторона заявителя, то есть самого Навального", - заявил судья Андрей Толкаченко.