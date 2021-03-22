В 2020 году россияне заключили рекордное число брачных договоров

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Число заключенных в России брачных договоров увеличилось на 26% в 2020 году по сравнению с 2019 годом и достигло рекордного показателя. Всего было подано более 142,5 тыс. обращений, сообщается в понедельник на сайте Федеральной нотариальной палаты.

"Количество заключенных в России брачных договоров за 2020 год увеличилось на 26% и составило более 142,5 тыс. обращений, достигнув рекордного показателя", - говорится в сообщении.

В Федеральной нотариальной палате пояснили, что часто пары заключают брачный договор, когда планируют приобретать жилье в ипотеку. Например, когда один из супругов не может выступить в качестве созаемщика по каким-либо причинам.

Также был отмечен спрос на соглашения о разделе имущества при разводе - их число увеличилось на 8,3% по сравнению с предыдущим годом, сообщается на сайте палаты. "Граждане все больше понимают, как им могут помочь эти инструменты нотариуса в разных жизненных ситуациях", - поясняет ведомство.