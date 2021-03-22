Александр Розенбаум стал председателем общественного совета УФСИН Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Руководители Эрмитажа и музея-заповедника "Петергоф", президент футбольного клуба "Зенит", артисты, актеры и другие известные жители Санкт-Петербурга вошли в новый состав общественного совета при управлении ФСИН по городу и Ленинградской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, председателем совета избран певец Александр Розенбаум.

"В обновленный состав общественного совета при региональном УФСИН вошли известные региональные деятели науки, культуры, образования, адвокатуры, представители общественности. В новом составе: директор Государственного Эрмитажа, член Президиума РАН Михаил Пиотровский, кинорежиссер, член Союза кинематографистов России, ректор Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения Александр Евменов, президент футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев, директор государственного музея-заповедника "Петергоф" Елена Кальницкая, советский и российский актер театра и кино, телеведущий Андрей Ургант и другие почетные горожане северной столицы", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

На заседании совета, которое провел начальник управления ФСИН Игорь Потапенко, был также избран председатель - им стал народный артист России Александр Розенбаум. Его заместителями избраны исполнительный директор телеканала ТБН ("Телевидение без насилия") Ян Волков и гендиректор благотворительного движения "Большая Медведица" Александр Зимин.

В состав совета, по данным сайта ведомства, также входят известный по сериалу "Улицы разбитых фонарей" актер заслуженный артист России Александр Половцев, солист Мариинского театра и народный артист России Василий Герелло, гендиректор "Ленфильма" Федор Щербаков и другие.

Общественный совет при УФСИН занимается решением вопросов при проведении мероприятий для ветеранов и действующих сотрудников уголовно-исполнительной системы, а также вопросами условий содержания заключенных и подследственных. Согласно плану работы совета, опубликованному на сайте ведомства, в 2021 году запланировано более 30 мероприятий с участием его членов, в том числе посещение СИЗО и колоний с составлением отчетов, а также рассмотрение писем и жалоб заключенных и сотрудников ФСИН, участие в культурных мероприятиях.