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Минпросвещения намерено отказаться от использования в школах зарубежных видеосервисов

Замминистра просвещения Виктор Басюк при этом отметил, что "цифровая среда - это не замена традиционного школьного очного образования, а ее дополнение и усиление"

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Минпросвещения РФ планирует отказаться от использования в школах зарубежных видеосервисов, заявил замминистра просвещения Виктор Басюк на парламентских слушаниях на тему "Человеческий потенциал России и стратегия "Образование - для всех".

"Отмечу, что цифровая среда - это не замена традиционного школьного очного образования, а ее дополнение и усиление. Цифровая образовательная среда объединяет в себе защищенную выверенную школьную информационную среду с современным программным и технологическим оборудованием, современную российскую систему видео-конференц-связи, которая позволит нам отказаться от зарубежных аналогов", - заявил Басюк.

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