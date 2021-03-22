Минпросвещения намерено отказаться от использования в школах зарубежных видеосервисов

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Минпросвещения РФ планирует отказаться от использования в школах зарубежных видеосервисов, заявил замминистра просвещения Виктор Басюк на парламентских слушаниях на тему "Человеческий потенциал России и стратегия "Образование - для всех".

"Отмечу, что цифровая среда - это не замена традиционного школьного очного образования, а ее дополнение и усиление. Цифровая образовательная среда объединяет в себе защищенную выверенную школьную информационную среду с современным программным и технологическим оборудованием, современную российскую систему видео-конференц-связи, которая позволит нам отказаться от зарубежных аналогов", - заявил Басюк.