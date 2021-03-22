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Пандемия COVID-19

Таиланд начал испытания на людях собственной вакцины от COVID-19

В вакцине используется инактивированный вирус для активации иммунитета

ЛОНДОН, 22 марта. /ТАСС/ Власти Таиланда приступили к испытаниям на добровольцах вакцины от коронавируса собственной разработки. Об этом в понедельник сообщает агентство Reuters со ссылкой на минздрав королевства.

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"Таиланд начал испытания на людях отечественной вакцины против коронавируса и планирует начало ее применения в следующем году. Использование этого препарата может дать стране больше свободы в ее действиях по борьбе с COVID-19", - цитирует агентство заявление представителей минздрава.

Таиландская отечественная вакцина-кандидат разрабатывается Государственной фармацевтической организацией (GPO), а также факультетом тропической медицины Университета Махидол и одной из американских некоммерческих организаций. В вакцине используется инактивированный вирус для активации иммунитета.

"Ожидается, что вакцина, произведенная тайцами для тайцев, будет использована в следующем году", - уточнил председатель совета университета Махидол Пиясакол Саколсатаядорн.

Власти Таиланда с ноября прошлого года вели переговоры о производстве на территории королевства вакцины AstraZeneca. В течение 2021 года фирма Siam Bioscience планировала произвести 200 млн доз препарата, из которых более 60 млн доз зарезервировал Таиланд. Однако в связи с тем, что местная версия AstraZeneca должна быть готова не раньше июня, в королевстве началась ограниченная вакцинация китайским препаратом Sinovac.

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде выявили 13 января 2020 года. К настоящему времени общее число инфицированных в королевстве достигло 27 876, вылечились 26 663 человек, умер 91 пациент. Режим чрезвычайного положения из-за пандемии действует в стране до 31 марта.

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ТаиландПандемия COVID-19
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