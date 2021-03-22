Заболеваемость коронавирусом вновь начала расти в некоторых странах Азии, Америки и Европы

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусом во многих ключевых странах Азии, Америки и Европы вновь вступила в фазу роста. Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, за минувшие сутки в мире зарегистрировано 513,8 тыс. новых инфицированных против 480 тыс. неделей ранее, при этом более 40% случаев приходится на Европу, чуть меньше - на Америку.

ТАСС проанализировал, как обстоят дела с заболеваемостью в отдельных странах, наиболее затронутых инфекцией.

Где рост наиболее значительный

В Бразилии третью неделю подряд увеличивается прирост числа заразившихся коронавирусом, последние семь дней превышая бывшие рекордными для страны 80 тыс. в сутки.

В Турции последние два дня регистрировали более 21 тыс. случаев заражения в сутки, хотя весь февраль прирост числа заразившихся не превышал 10 тыс. Большее число инфицированных за сутки фиксировалось в стране только в декабре - 32 тыс.

Франция стала европейским лидером по темпам распространения инфекции: на минувшей неделе суточный прирост числа заражений стабильно превышал отметку в 30 тыс., что соответствует показателям ноября прошлого года. На уровень ноябрьских максимумов вышла заболеваемость в Польше (27 тыс.), Италии (25-26 тыс.), на Украине (10-15 тыс.).

В Индии суточный прирост числа инфицированных превысил 46,9 тыс., пятый день подряд обновляя максимум с начала года. Последний раз такие высокие показатели регистрировались в середине ноября, после чего заболеваемость пошла на спад и к середине февраля опустилась до уровня 10-11 тыс. случаев заражения в сутки.

Где прирост стабилен или намечается увеличение