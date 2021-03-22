В Крыму прогнозируют снег и ветер до 25 м/с

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Спасатели предупредили о сильном дожде и снеге, усилении ветра до 25 м/с в Крыму. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону.

"В связи с прохождением южного циклона вечером 22 марта, в течение суток 23 марта в Крыму ожидается сильный дождь, мокрый снег, снег, местами сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения. Усиление северо-восточного ветра с переходом на северо-западный до 20-25 м/с", - говорится в сообщении ГУ МЧС со ссылкой на данные крымского Гидрометцентра.

В связи с неблагоприятной погодой высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения. "Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - говорится в сообщении.

Ведомство рекомендует воздержаться от выхода в море и горно-лесную местность.

Ученые ожидают, что весеннее тепло придет в Крым в первой декаде апреля, когда среднесуточная температура воздуха поднимется до плюс 10 градусов, говорится в сообщении пресс-службы Крымского федерального университета (КФУ). "По средним многолетним климатическим данным, весна у нас уже началась, поскольку среднесуточная температура воздуха стала положительной. В ближайшее время она будет колебаться днем от плюс 5 до плюс 10 градусов, а ночью - от плюс 2 до плюс 3. И так будет примерно до конца марта. А вот в апреле можно ждать настоящего потепления с постепенным повышением среднесуточной температуры от плюс 10 до плюс 15 градусов", - отметил доцент Агротехнологической академии КФУ, климатолог Владимир Рябов, его слова приводятся в сообщении.

Летнее тепло, когда среднесуточная температура будет стабильно выше плюс 15 градусов, ожидают в первой декаде мая.