Иван Ургант будет вести свое шоу на Первом канале удаленно

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Телеведущий Иван Ургант в связи с подтвержденным у него коронавирусом будет вести передачу "Вечерний Ургант" удаленно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Первого канала.

"У Ивана Урганта действительно диагностирован коронавирус. Поскольку ведущий чувствует себя неплохо, канал организовал ему возможность удаленного выхода в эфир. Программа "Вечерний Ургант" будет выходить в обычном режиме", - отметили в пресс-службе вещателя.

На этой неделе, согласно сетке, опубликованной на сайте Первого канала, из-за трансляций чемпионата мира по фигурному катанию запланировано три эфира программы "Вечерний Ургант".

Ранее телеведущий и актер сообщил в своем Twitter, что заразился коронавирусом. Он рассказал, что самоизолировался дома, чувствует себя нормально.