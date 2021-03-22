В Ярославле открылась крупнейшая в России лаборатория по контролю качества лекарств

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в понедельник открыл на базе ярославского филиала Информационно-методического центра по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения Росздравнадзора крупнейший в стране лабораторный комплекс, предназначенный для контроля качества лекарственных препаратов, передает корреспондент ТАСС.

"Мы открыли самую крупную лабораторию по контролю качества лекарственных препаратов. Эта лаборатория оснащена самым современным оборудованием, высокочувствительным, которое позволяет контролировать качество без преувеличения любого лекарственного препарата, - сказал Мурашко. - Эта лаборатория может выявлять фактически любые примеси в лекарственных препаратах. Мы знаем, что пациенты и врачебное сообщество задают все более высокую планку по качеству лекарственных препаратов, поэтому именно эта лаборатория может определять примеси в крайне низких количествах, специальные методы здесь есть".

Министр отметил, что здание построено только из отечественных материалов и большая часть установленного оборудования также российского производства. "Специалисты, которые возглавили эту лабораторию и непосредственно подразделение ее, мы собирали сюда действительно одних из лучших специалистов по стране и надеемся, что именно этот потенциал будет реализован здесь по нескольким направлениям", - сказал он.

"Здесь подготовлена в том числе площадка небольшая для изготовления стандартных образцов лекарственных препаратов - это новое направление в российской фармацевтике, и отечественные, и зарубежные производители будут пользоваться в том числе стандартными образцами, произведенными здесь, для стандарта качества. В этой лаборатории сделаны все возможности для исследования препаратов для лечения онкологических заболеваний, у детей в том числе, что также крайне важно", - отметил глава Минздрава.

На церемонии открытия также присутствовала глава Росздравнадзора Алла Самойлова и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Глава Росздравнадзора, в свою очередь, добавила, что это уже 13-я лаборатория такого профиля. "Честно говоря, мы очень рады открытию этой лаборатории в сегодняшний период, поскольку здесь появились возможности расширить контроль качества тех вакцин, которые сегодня производятся. Вот это массовое производство вакцин будет бесперебойно подвергаться контролю качества и выпускаться в гражданский оборот", - отметила Самойлова.

О лаборатории

Лабораторный комплекс ярославского филиала Информационно-методического центра по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения Росздравнадзора создан в рамках реализации федеральной программы "Развитие фармацевтической и целевой медицинской промышленности РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу".

Основные функциональные подразделения комплекса - аналитическая, фармакологическая, микробиологическая лаборатории, лаборатория иммунобиологических препаратов, центр масс-спектрометрического анализа, группа анализа газов медицинских. Комплекс оснащен самым современным аналитическим оборудованием, позволяющим проводить испытания лекарственных препаратов по всем показателям качества с применением фармакопейных методов любой степени сложности.