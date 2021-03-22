СПЧ просит Минздрав отложить планы по предоставлению компаниям доступа к данным пациентов

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предостерегает Министерство здравоохранения РФ от возможных планов предоставить поставщикам электронных медицинских сервисов доступ к обезличенным данным пациентов.

"На днях в СМИ появилась информация о планах правительства РФ разрешить доступ поставщикам электронных медицинских сервисов к обезличенным медицинским данным граждан без их согласия из государственных информационных систем. Как утверждается, эта мера нужна для эффективной диагностики и снижения риска врачебной ошибки. Валерий Фадеев направил письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, в котором выразил ряд озабоченностей по этой теме", - сообщает пресс-служба СПЧ в понедельник.

Глава СПЧ считает, что предоставление доступа к данным граждан может привести к нарушениям конституционных прав и свобод россиян. "В настоящее время законодательство РФ требует получения согласия субъекта персональных данных для сбора и использования даже обезличенных медицинских данных, чего в обсуждаемой инициативе не предполагается. Обезличивание данных зачастую бывает технически обратимым, что создает риски использования персональных данных не по назначению и последующей дискриминации граждан", - приводятся его слова в сообщении.

Помимо этого, Фадеев отмечает, что в связи с имеющимся разнообразием медицинских учреждений, собирающих данные россиян, существует риск разделения граждан на категории, создания дискриминации их по уровню доступа к медицинским системам.

"Кроме того, многочисленные случаи утечек охраняемой законом информации из информационных систем кредитных организаций и отдельных органов государственной власти в последние годы (в том числе данных по больным коронавирусом) свидетельствуют о том, что обеспечить необходимый уровень информационной безопасности этой чувствительной категории персональных данных может быть затруднительно", - подчеркнул он. Глава СПЧ призвал Минздрав организовать экспертное обсуждение этого вопроса.

Ранее в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщили, что компании, разрабатывающие медицинские технологии, в том числе в сфере искусственного интеллекта, смогут получить доступ к обезличенным данным пациентов для более эффективной диагностики и лечения.