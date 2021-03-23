Семь советов для женщин, которые собираются выйти из декретного отпуска

При возобновлении карьеры после продолжительного декретного отпуска многие женщины сталкиваются с психологическими сложностями: опасаются, что их навыки устарели, и боятся стать менее ценными сотрудниками. Однако их страхи готовы развеять как HR-специалисты, так и матери, которые уже прошли этот путь.
Глава британской компании по подбору страховок Confused Com и мама двоих детей Луиз О’Шиа вывела целых три качества, которые делают матерей более ценными сотрудниками. По ее мнению, женщине с ребенком свойственны удивительная организованность, бесстрашие и нетерпимость к прокрастинации. А руководитель кадрового агентства HR Company Solutions Мэделин Смит даже обвинила компании, которые не берут на работу женщин после декрета, в том, что они позволяют воровать у своих организаций эффективных, квалифицированных сотрудников с бесценным опытом.
Разумеется, самой женщине необходимо внимательно отнестись к вопросу выхода на работу после длительного перерыва и заранее подумать о деталях. Совместно с компанией Microsoft ТАСС подготовил семь советов о том, как избежать сложностей и успешно перезапустить карьеру после декрета.
Оставайтесь в рабочем тонусе
Во время отпуска по уходу за ребенком важно не выпадать полностью из рабочего процесса. Если вы собираетесь вернуться на старое место, поддерживайте контакты с коллегами, читайте новости и рассылки компании. Конечно, многое зависит от вашего начальства. Согласно опросу, проведенному образовательным проектом SelfMama, сотрудницы, с которыми руководство активно общается во время декрета, выходят из отпуска раньше срока.
Не менее важно интересоваться профессиональной сферой: читать новости и периодику. Этот совет актуален и для тех женщин, которые решили сменить место или карьерное направление. Рекрутер или будущий начальник, принимая решение о вашем трудоустройстве, скорее обратит внимание на профессиональный уровень и осведомленность о последних тенденциях, чем на факт перерыва в карьере.
Актуализируйте навыки
Чтобы избежать сложностей при выходе на работу после перерыва, важно получать релевантные для вашей профессии практические знания, осваивать новые рабочие механизмы. Особенно это касается цифровой сферы, где перемены происходят стремительно: меняются электронные платформы, требования к работе с визуальным контентом и ведению баз данных, расширяется область использования искусственного интеллекта. Скорость перемен хорошо сформулирована в отчете Всемирного экономического форума еще в 2016 году: 50% знаний, которые студенты технических специальностей получают на первом курсе бакалавриата, устаревают к моменту их выпуска.
Инвестируйте в образование
Рассматривайте декрет не как вынужденный перерыв в карьере, а как возможность для профессионального и личностного роста. Отпуск по уходу за ребенком - хорошее время для того, чтобы получить дистанционное образование в смежной сфере или освоить новую профессию.
Тренд на онлайн-обучение набирал популярность еще до пандемии: по данным McKinsey, с 2012 по 2017 год объем только высшего и среднего профессионального дистанционного образования вырос на 40%. Эпидемия коронавируса этот процесс ускорила.
Для женщин в декрете онлайн-обучение - удобный формат совмещения обязанностей по уходу за ребенком и профессиональной самореализации. Сейчас существует бесчисленное количество дистанционных образовательных программ разной длительности и интенсивности, причем многие из этих проектов предлагают бесплатный доступ к знаниям. Например, Microsoft совместно с Центром развития информационных технологий "ИТ-Планета" и Академией Ворлдскиллс Россия при поддержке Министерства науки и высшего образования запускает в апреле социальную программу "Пронавыки". Любой желающий сможет пройти бесплатные курсы по нескольким направлениям и обучиться востребованным цифровым профессиям, в частности интернет-маркетингу и графическому дизайну. По окончании программы участники получат доступ к бесплатным карьерным консультациям и дополнительные возможности для трудоустройства.
Обеспечьте тылы
Если вопрос карьерного направления и места работы после декретного отпуска решен, пришло время подумать о бытовых вопросах. Успешное совмещение семейных и профессиональных обязанностей во многом зависит от того, насколько внимательно женщина отнесется к вопросам планирования.
Подумайте заранее, с кем будет находиться ребенок, пока вы работаете. Обычно женщины выбирают один из трех вариантов: отдать ребенка в детский сад, поручить заботу о нем родственникам или нанять няню. Если ничего из этого не подходит, рассмотрите альтернативные возможности. Практически во всех крупных российских городах существуют коворкинги с нянями или схожие социальные инициативы. Если вам предстоит вернуться в офис, а финансовый вопрос остро не стоит, можно поискать в шаговой доступности или в самом бизнес-центре хороший частный садик.
Подберите комфортный график
Согласно уже упомянутому опросу SelfMama, для женщины с ребенком гибкий график - ключевой фактор при выборе места работы. Как правило, матери предпочитают не выходить резко из декрета в офис, а сочетать походы на работу с удаленкой или трудиться исключительно из дома.
Пандемия коронавируса стала для женщин с детьми не проклятьем, а даром: руководители по всему миру были вынуждены срочно переводить рабочие процессы в онлайн, и эти механизмы в той или иной мере сохранятся. По оценкам KPMG, 42% работодателей в России намерены частично оставить на удаленке 15–30% сотрудников.
Сами сотрудники тоже предпочитают работать по гибкому графику. Согласно исследованию, проведенному Microsoft в 31 стране, за сохранение такого формата выступают 73% опрошенных. Причем более 46% респондентов планируют переезд, поскольку теперь могут работать удаленно.
Внимательно выбирайте компанию
Женщины из страха остаться без работы часто скрывают, что у них есть маленький ребенок, однако так лучше не поступать. Если вы ценный специалист, наличие ребенка ни рекрутера, ни будущее начальство не смутит. На собеседовании стоит честно рассказать о вашей ситуации и договориться о комфортных условиях.
Ответственные компании с пониманием относятся к матерям маленьких детей и предоставляют им подходящие условия работы. Например, Microsoft предлагает своим сотрудницам длительный отпуск по уходу за детьми и гибкий рабочий график, а в офисе открыта комната матери и ребенка. Компания также проводит детские дни, в рамках которых родители могут привести детей на работу и показать им, чем занимаются.
Кроме того, Microsoft уделяет внимание публичному обсуждению темы профессиональной самореализации матерей. В середине марта 2021 года российское представительство Microsoft совместно с образовательным проектом SelfMama провело масштабное мероприятие, посвященное перезапуску карьеры после выхода из декрета. В рамках дискуссии женщины, которым удается совмещать материнство и карьеру, поделились своими историями и обсудили, как эффективно вернуться к работе после перерыва в условиях цифровой трансформации и глобальных изменений на рынке труда. Запись вебинара можно посмотреть на Youtube.
Не бойтесь говорить о своих нуждах
Зачастую компании самой выгодно учитывать потребности сотрудников. Это обеспечивает их лояльность и продуктивную работу - обратная ситуация чревата конфликтами и влечет репутационные риски.
Не бойтесь просить у начальства удобных условий: пойти вам на уступки зачастую проще, чем искать замену. К тому же забота о работающих матерях - общемировая тенденция. Например, в Норвегии с недавнего времени женщинам полагаются оплачиваемые перерывы для кормления. Показательным здесь стал и пример ирландского министра юстиции Хелен Мак-Энти. Женщина забеременела и по закону должна была уйти в отставку, однако за нее вступился премьер-министр: Мак-Энти предоставят шестимесячный оплачиваемый отпуск, а дискриминационный закон перепишут.
Если говорить о России, то здесь женщина с маленьким ребенком довольно хорошо защищена: пока ему не исполнится три года, начальство не может отправить такую сотрудницу в командировку без письменного согласия или обязать работать сверхурочно.