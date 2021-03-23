{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Партнерский материал

Семь советов для женщин, которые собираются выйти из декретного отпуска

Дополнительное образование, профессиональное развитие и ответственный подход к выбору рабочего графика
© Gettyimages

При возобновлении карьеры после продолжительного декретного отпуска многие женщины сталкиваются с психологическими сложностями: опасаются, что их навыки устарели, и боятся стать менее ценными сотрудниками. Однако их страхи готовы развеять как HR-специалисты, так и матери, которые уже прошли этот путь.

Глава британской компании по подбору страховок Confused Com и мама двоих детей Луиз О’Шиа вывела целых три качества, которые делают матерей более ценными сотрудниками. По ее мнению, женщине с ребенком свойственны удивительная организованность, бесстрашие и нетерпимость к прокрастинации. А руководитель кадрового агентства HR Company Solutions Мэделин Смит даже обвинила компании, которые не берут на работу женщин после декрета, в том, что они позволяют воровать у своих организаций эффективных, квалифицированных сотрудников с бесценным опытом.

Разумеется, самой женщине необходимо внимательно отнестись к вопросу выхода на работу после длительного перерыва и заранее подумать о деталях. Совместно с компанией Microsoft ТАСС подготовил семь советов о том, как избежать сложностей и успешно перезапустить карьеру после декрета.

Оставайтесь в рабочем тонусе

1

Во время отпуска по уходу за ребенком важно не выпадать полностью из рабочего процесса. Если вы собираетесь вернуться на старое место, поддерживайте контакты с коллегами, читайте новости и рассылки компании. Конечно, многое зависит от вашего начальства. Согласно опросу, проведенному образовательным проектом SelfMama, сотрудницы, с которыми руководство активно общается во время декрета, выходят из отпуска раньше срока.

Не менее важно интересоваться профессиональной сферой: читать новости и периодику. Этот совет актуален и для тех женщин, которые решили сменить место или карьерное направление. Рекрутер или будущий начальник, принимая решение о вашем трудоустройстве, скорее обратит внимание на профессиональный уровень и осведомленность о последних тенденциях, чем на факт перерыва в карьере.

Актуализируйте навыки

2

Чтобы избежать сложностей при выходе на работу после перерыва, важно получать релевантные для вашей профессии практические знания, осваивать новые рабочие механизмы. Особенно это касается цифровой сферы, где перемены происходят стремительно: меняются электронные платформы, требования к работе с визуальным контентом и ведению баз данных, расширяется область использования искусственного интеллекта. Скорость перемен хорошо сформулирована в отчете Всемирного экономического форума еще в 2016 году: 50% знаний, которые студенты технических специальностей получают на первом курсе бакалавриата, устаревают к моменту их выпуска.

Инвестируйте в образование

3

Рассматривайте декрет не как вынужденный перерыв в карьере, а как возможность для профессионального и личностного роста. Отпуск по уходу за ребенком - хорошее время для того, чтобы получить дистанционное образование в смежной сфере или освоить новую профессию.

Тренд на онлайн-обучение набирал популярность еще до пандемии: по данным McKinsey, с 2012 по 2017 год объем только высшего и среднего профессионального дистанционного образования вырос на 40%. Эпидемия коронавируса этот процесс ускорила.

Для женщин в декрете онлайн-обучение - удобный формат совмещения обязанностей по уходу за ребенком и профессиональной самореализации. Сейчас существует бесчисленное количество дистанционных образовательных программ разной длительности и интенсивности, причем многие из этих проектов предлагают бесплатный доступ к знаниям. Например, Microsoft совместно с Центром развития информационных технологий "ИТ-Планета" и Академией Ворлдскиллс Россия при поддержке Министерства науки и высшего образования запускает в апреле социальную программу "Пронавыки". Любой желающий сможет пройти бесплатные курсы по нескольким направлениям и обучиться востребованным цифровым профессиям, в частности интернет-маркетингу и графическому дизайну. По окончании программы участники получат доступ к бесплатным карьерным консультациям и дополнительные возможности для трудоустройства.

Обеспечьте тылы

4

Если вопрос карьерного направления и места работы после декретного отпуска решен, пришло время подумать о бытовых вопросах. Успешное совмещение семейных и профессиональных обязанностей во многом зависит от того, насколько внимательно женщина отнесется к вопросам планирования.

Подумайте заранее, с кем будет находиться ребенок, пока вы работаете. Обычно женщины выбирают один из трех вариантов: отдать ребенка в детский сад, поручить заботу о нем родственникам или нанять няню. Если ничего из этого не подходит, рассмотрите альтернативные возможности. Практически во всех крупных российских городах существуют коворкинги с нянями или схожие социальные инициативы. Если вам предстоит вернуться в офис, а финансовый вопрос остро не стоит, можно поискать в шаговой доступности или в самом бизнес-центре хороший частный садик.

Подберите комфортный график

5

Согласно уже упомянутому опросу SelfMama, для женщины с ребенком гибкий график - ключевой фактор при выборе места работы. Как правило, матери предпочитают не выходить резко из декрета в офис, а сочетать походы на работу с удаленкой или трудиться исключительно из дома.

Пандемия коронавируса стала для женщин с детьми не проклятьем, а даром: руководители по всему миру были вынуждены срочно переводить рабочие процессы в онлайн, и эти механизмы в той или иной мере сохранятся. По оценкам KPMG, 42% работодателей в России намерены частично оставить на удаленке 15–30% сотрудников.

Сами сотрудники тоже предпочитают работать по гибкому графику. Согласно исследованию, проведенному Microsoft в 31 стране, за сохранение такого формата выступают 73% опрошенных. Причем более 46% респондентов планируют переезд, поскольку теперь могут работать удаленно.​

Внимательно выбирайте компанию

6

Женщины из страха остаться без работы часто скрывают, что у них есть маленький ребенок, однако так лучше не поступать. Если вы ценный специалист, наличие ребенка ни рекрутера, ни будущее начальство не смутит. На собеседовании стоит честно рассказать о вашей ситуации и договориться о комфортных условиях.

Ответственные компании с пониманием относятся к матерям маленьких детей и предоставляют им подходящие условия работы. Например, Microsoft предлагает своим сотрудницам длительный отпуск по уходу за детьми и гибкий рабочий график, а в офисе открыта комната матери и ребенка. Компания также проводит детские дни, в рамках которых родители могут привести детей на работу и показать им, чем занимаются.

Кроме того, Microsoft уделяет внимание публичному обсуждению темы профессиональной самореализации матерей. В середине марта 2021 года российское представительство Microsoft совместно с образовательным проектом SelfMama провело масштабное мероприятие, посвященное перезапуску карьеры после выхода из декрета. В рамках дискуссии женщины, которым удается совмещать материнство и карьеру, поделились своими историями и обсудили, как эффективно вернуться к работе после перерыва в условиях цифровой трансформации и глобальных изменений на рынке труда. Запись вебинара можно посмотреть на Youtube.

Не бойтесь говорить о своих нуждах

7

Зачастую компании самой выгодно учитывать потребности сотрудников. Это обеспечивает их лояльность и продуктивную работу - обратная ситуация чревата конфликтами и влечет репутационные риски.

Не бойтесь просить у начальства удобных условий: пойти вам на уступки зачастую проще, чем искать замену. К тому же забота о работающих матерях - общемировая тенденция. Например, в Норвегии с недавнего времени женщинам полагаются оплачиваемые перерывы для кормления. Показательным здесь стал и пример ирландского министра юстиции Хелен Мак-Энти. Женщина забеременела и по закону должна была уйти в отставку, однако за нее вступился премьер-министр: Мак-Энти предоставят шестимесячный оплачиваемый отпуск, а дискриминационный закон перепишут.

Если говорить о России, то здесь женщина с маленьким ребенком довольно хорошо защищена: пока ему не исполнится три года, начальство не может отправить такую сотрудницу в командировку без письменного согласия или обязать работать сверхурочно.

 

В МВД считают, что утечки персональных данных происходят из коммерческих организаций
В ведомстве добавили, что проблему нужно решать комплексно
Читать полностью