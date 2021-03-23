Семь советов для женщин, которые собираются выйти из декретного отпуска

При возобновлении карьеры после продолжительного декретного отпуска многие женщины сталкиваются с психологическими сложностями: опасаются, что их навыки устарели, и боятся стать менее ценными сотрудниками. Однако их страхи готовы развеять как HR-специалисты, так и матери, которые уже прошли этот путь.

Глава британской компании по подбору страховок Confused Com и мама двоих детей Луиз О’Шиа вывела целых три качества, которые делают матерей более ценными сотрудниками. По ее мнению, женщине с ребенком свойственны удивительная организованность, бесстрашие и нетерпимость к прокрастинации. А руководитель кадрового агентства HR Company Solutions Мэделин Смит даже обвинила компании, которые не берут на работу женщин после декрета, в том, что они позволяют воровать у своих организаций эффективных, квалифицированных сотрудников с бесценным опытом.

Разумеется, самой женщине необходимо внимательно отнестись к вопросу выхода на работу после длительного перерыва и заранее подумать о деталях. Совместно с компанией Microsoft ТАСС подготовил семь советов о том, как избежать сложностей и успешно перезапустить карьеру после декрета.