В Минпросвещения сообщили об игнорировании их письма по ограничению документов для учителя

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Российские школы проигнорировали письмо Минпросвещения и Рособрнадзора, содержащее перечень отчетной документации и ограничивающее избыточную бюрократическую нагрузку на педагогов. Об этом в понедельник заявил замминистра просвещения Виктор Басюк на парламентских слушаниях на тему: "Человеческий потенциал России и стратегия "Образование - для всех" в Госдуме.

"Пытаемся сегодня снизить бюрократическую нагрузку на педагогов, мы определили совместно с Рособрнадзором перечень документов, которые учителю необходимо вести, среди них - рабочая программа учебных предметов, классный журнал и план воспитательной работы. Запустили мониторинг по школам, а как же на это письмо сегодня отреагировали? К сожалению, пока никак, и мы понимаем, что здесь нам сегодня предстоит выстраивать серьезную работу с управленческим корпусом для того, чтобы решения министерства доходили до каждого учителя и выполнялись", - заявил Басюк.

О направлении такого перечня в регионы Минпросвещения сообщило в декабре прошлого года. В министерстве отмечали, что ведение отчетности, которая не указана в перечне, не входит в обязанности учителя или классного руководителя, такие работы выполняются только с письменного согласия работника с указанием в трудовом договоре их содержания, срока выполнения и размера оплаты.

Басюк добавил, что в рамках выполнения поручения председателя правительства Минпросвещения разрабатывает единые требования к системе оплаты труда учителей.