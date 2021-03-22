В Петербурге за неделю выпало более 12 см снега

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Более 12 см снега выпало в Санкт-Петербурге за третью весеннюю неделю. Сейчас город убирают почти 900 машин и 1,1 тыс. дворников, сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

"За минувшую неделю, с 15 по 21 марта, в Санкт-Петербурге выпало свыше 12 см снега, всего за зиму - более 183 см, - говорится в сообщении. - Всего в понедельник, 22 марта, улицы приводят в порядок 894 единицы техники и 1 165 работников ручного труда дорожных предприятий, а в садах, скверах и парках работают еще 86 машин и 494 специалиста".

Отмечается, что в среднем в течение минувшей недели круглосуточно город убирали около 780 единиц техники. В садах, скверах и парках работало ежедневно еще почти 75 машин. Максимальные за неделю силы на уборку петербургских магистралей были направлены в воскресенье, когда за ночь в городе выпало свыше 8 см снега. Днем улицы чистили более 1 тыс. единицы техники, ночью - 911 машин и 292 дворника.

Всего с начала зимнего сезона с дорог города вывезли почти 1,4 кубометров снега.

По данным синоптиков Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в настоящее время составляет около 1 градуса тепла. Ночью столбик термометра может опуститься до минус 9 градусов. На дорогах гололедица.