Аксенов сообщил, что в Крыму стабилизируется ситуация с подачей воды по графикам

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Ситуация с подачей воды по графикам в Крыму стабилизируется, со следующей недели власти региона заменят проводимое еженедельно совещание по проблемам водоснабжения полуострова на брифинги, сообщил в понедельник на совещании глава республики Сергей Аксенов.

Крымские власти начали проводить совещания по проблемам с водоснабжением в начале осени прошлого года после введения первых ограничений из-за засухи. Изначально тему обсуждали по два раза в неделю, но затем сократили количество совещаний до одного по понедельникам.

"Ситуация по графикам у нас стабилизируется более или менее, хотя не решили все вопросы, и мы договариваемся, что следующий понедельник штаб в таком формате не проводим. Будем на заседании совета министров фиксировать текущее состояние дел. Но при этом [будем проводить] короткий брифинг о количестве обращений", - сказал Аксенов. Участвовать в брифинге он поручил представителям госпредприятия "Вода Крыма".

На своей странице во "ВКонтакте" глава Крыма напомнил, что для стабилизации ситуации с водоснабжением на полуострове реализуется комплексный план правительства Российской Федерации, разработанный по поручению президента. "Работа идет по нескольким направлениям: это, прежде всего, использование подземных вод, опреснение, модернизация сетей, внедрение водосберегающих технологий. Знаковым событием стал ввод в эксплуатацию Бештерек-Зуйского водовода. Это позволит подавать в Симферополь около 22 тыс. кубометров воды в сутки. Напомню, что данный объект сдан с опережением сроков", - написал Аксенов.

Он также отметил, что изучение Азовского моря для поиска пресной воды под морским дном является стратегическим проектом комплексного плана. "Убежден, что итоги выполнения комплексного плана правительства России будут сопоставимы по значению для нашего региона со строительством Северо-Крымского канала", - добавил глава региона.

Дефицит воды

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах питьевая вода подается по часам утром и вечером. В Севастополе введен режим повышенной готовности. Ограничения действуют и в Алуште. А в Ялте полностью перешли на снабжение из альтернативных источников, в том числе водопадов, что позволяет периодически возобновлять круглосуточное снабжение горожан.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.