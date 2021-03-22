Тамбовская, Белгородская области и Алтай возглавили экорейтинг регионов по итогам зимы

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Тамбовская, Белгородская области и Республика Алтай возглавили "Национальный экологический рейтинг" регионов по итогам трех зимних месяцев, Иркутская область стала аутсайдером, а Татарстан опустился на пять позиций, сообщает в понедельник общероссийская общественная организация "Зеленый патруль".

"По итогам прошедшей зимы в десятке лидеров "Национального экологического рейтинга регионов" находятся: Тамбовская область, Белгородская область, Республика Алтай, Курская область, Алтайский край, Москва, Чувашская Республика, Калужская область, Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ", - говорится в сообщении.

Замыкают рейтинг Севастополь, Приморский край, Московская область, Якутия, Свердловская область, Забайкальский край, Челябинская область, Красноярский край, Омская, Иркутская области.

"Самое сильное в этот раз падение демонстрирует Татарстан. Несмотря на большое количество проводимых в республике природоохранных акций, некоторые экологические проблемы региона тянут его вниз. Так, например, сильное влияние оказала новость о проблемах с питьевой водой в селе Усады. Его жители уже несколько месяцев вынуждены мириться с тем, что из кранов их домов течет вода с запахом канализации, которую невозможно пить и использовать в бытовых нуждах, жители отчаялись, местные власти на их жалобы не реагируют", - заявил председатель правления "Зеленого патруля" Андрей Нагибин, чьи слова приводятся в сообщении.

Он также отметил, что этой зимой проблемы с водой в регионах были не редкостью. Так, в Кемеровской области в городе Мыски в водопроводной воде были обнаружены черви, в Дагестане обычной водопроводной водой отравились 30 школьников, а в Красноярске более 90 горожан заболели острой кишечной инфекцией после употребления некачественной воды.